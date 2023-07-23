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В США заявили о скором распаде НАТО

Полковник армии США Уилкерсон: НАТО начнет распадаться через год из-за Украины

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Global Look Press

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год. Об этом он рассказал в интервью Going Underground.

По его мнению, перед распадом НАТО не пройдет много времени, это займет около 12-15 месяцев.

Он считает, что подобная ситуация может случиться, если конфликт на территории Украины затянется, а США не предпримет никаких шагов по урегулированию ситуации.

До этого стало известно, что Украину пока не могут принять в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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