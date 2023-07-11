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Секретная служба планирует обсудить обнаруженный в Белом доме кокаин

Axios: секретная служба организует брифинг в конгрессе о найденном в Белом доме кокаине

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Manuel Balce Ceneta/AP

Секретная служба Соединенных Штатов в четверг, 13 июля, намерена провести в конгрессе по факту найденного на прошлой неделе кокаина в Белом доме. Об этом сообщает Axios.

По сведениям помощников Республиканской партии, брифинг для персонала состоится в 10:00 (17:00 мск).

Согласно данным Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, которые используются обслуживающим персоналом, заметили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали.

Вскоре порошок направили на экспертизу, подтвердившую, что это кокаин.

Пока неизвестно, как именно кокаин попал в резиденцию американского президента.

До этого в Белом доме оценили угрозу безопасности США от инцидента с кокаином. С комментарием выступил советник президента США Джейк Салливан. По его словам, «если в ситуацию окажется вовлечен кто-то из Белого дома, последуют необходимые меры.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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