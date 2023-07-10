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Источник рассказал о работе Совета Украина — НАТО

ТАСС: Совет Украина — НАТО будет собираться четыре раза в год

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Совет УкраинаНАТО будет собираться четыре раза в год, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Собеседник информагентства заявил, что власти Германии считают, что время для приглашения Украины в НАТО еще не пришло. По его словам, тема вступления страны в альянс «не будет стоять на повестке дня» в ходе саммита в Вильнюсе.

Несколько дней назад в НАТО подтвердили создание Совета Украина--НАТО. В официальной повестке альянса сообщалось, что первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля, во второй день саммита НАТО.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на предстоящем саммите члены Североатлантического альянса выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в блок. Он подчеркнул, что принять единую позицию в этом вопросе нелегко, так как союзники имеют различные позиции и взгляды.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Украину не пускают в НАТО, потому что боятся Россию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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