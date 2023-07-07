Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Турцию для проведения переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — написал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что президенты обсудят координацию позиций сторон перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности для Украины, зерновую сделку и оборонное сотрудничество между предприятиями.

До этого стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским, которые должны состояться в Стамбуле. По данным A Haber, ожидается очная встреча между главами Турции и России, при этом необязательно на турецкой территории. Даты возможных переговоров Эрдогана и Путина, как и их точное место проведения, пока неизвестны. При этом газета добавляет, что переговоры президента Турции с Зеленским начнутся с диалога тет-а-тет, а потом перейдут к общению на уровне делегаций двух стран.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.