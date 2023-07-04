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Токаев позвал лидеров ШОС на саммит в Астану

Токаев призвал лидеров стран ШОС принять непосредственное участие в саммите в Казахстане

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Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что приглашает всех лидеров стран-участниц ШОС на следущий саммит организации, который должен пройти в столице республики, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства. В ходе своей речи он отметил, что Казахстан принимает председательство в группе и будет работать со всеми странами.

«Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в Организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана — городе Астане», — отметил Токаев.

Он также добавил, что Казахстан считает необходимым наличие у ШОС собственного видения будущего справедливого мира. Токаев подчеркнул, что организация должна уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса.

Саммит ШОС (Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан) стартовал в Нью-Дели 4 июля. Встреча проходит в формате видеоконференции, помимо Токаева, в ней принимают участия и остальные главы государств, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди. По завершению встречи председательство в ШОС официально перейдет от Индии к Казахстану.

Ранее в США встревожились из-за заявления Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС.

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