В Эстонии прокомментировали прекращение приема заявок на визы для россиян в Латвии

Пресс-секретарь МИД Эстонии Анна Тислер-Лаврентьев заявила, что Эстония продолжит выдавать некоторые виды виз россиянам, в том числе гуманитарные визы. Об этом сообщает ТАСС.

Тислер-Лаврентьев отметила, что решение властей Латвии о прекращении приема заявок на выдачу всех видов виз после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в России было временным.

«Насколько известно МИД, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России», — добавила представитель эстонского МИД.

Ранее МИД Латвии сообщил, что страна приостанавливает прием заявок на получение любых виз от граждан России из-за «непредсказуемого развития внутриполитических событий». Уточняется, что заявки, принятые в рассмотрение до 25 июня, будут обработаны. Заинтересованным лицам посоветовали следить за обновлением данных о процедуре приема заявок.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Финляндии задумались над новыми ограничениями для россиян.