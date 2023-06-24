В Литве отреагировали на события в России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на фоне попытки мятежа в России угроза безопасности Литвы не увеличилась. Об этом сообщает LRT.

«Ситуация в России отслеживается. Непосредственная угроза безопасности для Литвы не увеличилась», — говорится в заявлении президента.

В администрации главы Литвы добавили, что литовские службы выполняют свою работу и президент получает обновление развития ситуации.

Министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что из-за мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Россия переживает самую крупную угрозу безопасности за последнее время.

Президент России Владимир Путин назвал предательством заявления Пригожина. Российский лидер также заявил, что все, кто «встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом».

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что приказы Верховного главнокомандующего Владимира Путина должны исполняться беспрекословно.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле его войск и пообещал принять ответные меры. В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности.