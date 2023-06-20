Лавров высказался о перспективах специальной военной операции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены, передает ТАСС.

«В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент (России Владимир) Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме)», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что цели спецоперации могут быть достигнуты различными путями.

До этого Путин заявил, что целью СВО, прежде всего, является защита людей и России.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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