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Медведев поздравил с Днем России снимком центральной площади Киева

В День России Медведев предсказал, что Майдан Незалежности в Киеве скоро станет российским

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Телеграм-канал «Дмитрий Медведев»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, разместив в своем блоге фотографию с триколором на центральной площади в Киеве — на Майдан Незалежности.

«Майдан незалежності. Скоро – площадь России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

12 июня с 1990 года была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В честь этого события с 1992 года ежегодно 12 июня на государственном уровне отмечается День России.

Ранее Медведев заявлял, что разочарование западных «хозяев» может стоить президенту Украине Владимиру Зеленскому жизни.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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