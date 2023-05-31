Макрон заявил о давлении российского информационного поля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация использует информационное поле для продвижения своих позиций гораздо более эффективно, чем Запад. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон утверждает, что «Россия использует информационное поле для того, чтобы играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины».

Президент Франции отметил, что подобное происходит через социальные сети, которые на сегодняшний день используются российской стороной эффективнее, чем Западом.

Ранее Макрон призвал лидеров стран «Большой семерки» заставить Китай надавить на РФ касательно украинского конфликта.

При этом он отметил важность того, чтобы данный процесс шел путем вступления в рамки союзничества с определенными стандартами и ценностями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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