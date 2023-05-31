Военная операция на Украине. День 462-й

Пять человеке погибли, 16 ранены в населенном пункте Карпаты в ЛНР при обстреле птицефабрики со стороны ВСУ из HIMARS, заявили в СЦКК.
В Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники. По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина, речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Сейчас эти предприятия не имеют права нейтрализовывать БПЛА.
Четыре человека получили травмы при обстреле со стороны ВСУ города Шебекина Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пожар начался на Афипском НПЗ на Кубани, предварительно из-за падения БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА <…> Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Позже пожар потушили.