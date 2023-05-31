Военная операция на Украине. День 462-й

На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар, предварительно из-за падения БПЛА, сообщил губернатор Кондратьев. При обстреле Шебекина Белгородской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Гладков. Пять человек погибли, 16 ранены в населенном пункте Карпаты в ЛНР при обстреле птицефабрики со стороны ВСУ. В Совфеде предложили наделить ЧОПы правом сбивать беспилотники. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.