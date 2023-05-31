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Политика

Военная операция на Украине. День 462-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 462-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар, предварительно из-за падения БПЛА, сообщил губернатор Кондратьев. При обстреле Шебекина Белгородской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Гладков. Пять человек погибли, 16 ранены в населенном пункте Карпаты в ЛНР при обстреле птицефабрики со стороны ВСУ. В Совфеде предложили наделить ЧОПы правом сбивать беспилотники. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:28

8:18

Пять человеке погибли, 16 ранены в населенном пункте Карпаты в ЛНР при обстреле птицефабрики со стороны ВСУ из HIMARS, заявили в СЦКК.

8:11

8:04

В Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники. По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина, речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Сейчас эти предприятия не имеют права нейтрализовывать БПЛА.

8:02

Четыре человека получили травмы при обстреле со стороны ВСУ города Шебекина Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:01

Пожар начался на Афипском НПЗ на Кубани, предварительно из-за падения БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА <…> Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже пожар потушили.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 462 дня специальной военной операции РФ на Украине.

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