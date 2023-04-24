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Конгрессмен Госар предложил США ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины

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Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар (республиканец от штата Аризона) заявил, что Соединенные Штаты должны ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине значительных средств в то время, как американцы с трудом могут себе позволить покупать продукты питания и заправлять автомобиль. Об этом он написал в Twitter.

«И все это в то время, когда американцы едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно. Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь», — написал Госар.

Он подчеркнул, что «режим (президента США Джо) Байдена уже направил украинской стороне порядка $200 млрд.

«Мы, народ, хотим вернуть наши деньги», — добавил конгрессмен.

Ранее Госар направил руководителям комитета по ассигнованиям и подкомитета по обороне Палаты представителей письмо с просьбой не включать в счета ассигнований на 2024 финансовый год средства на предоставление военной помощи Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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