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Писториус: членство Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе

Руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС.

«Германия никогда не была критически настроена касательно вопроса вступления Украины в НАТО, мы лишь заявили о том, что сейчас не время вести дискуссии об этом», — рассказал Писториус.

Он подчеркнул, что этой позиции придерживаются все члены Североатлантического альянса также как и то, что все они видят в будущем в Украине партнера по НАТО, но до этого еще предстоит пройти определенный путь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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