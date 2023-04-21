Военная операция на Украине. День 422-й

Войска РФ получат новую партию разведывательных комплексов «Пенициллин», хорошо зарекомендовавших себя в ходе спецоперации — ТАСС.
Одна из правящих партий Японии призвала не спешить с разрешением на поставки оружия Киеву — ТАСС.
Китай в вопросе украинского кризиса не подливает масло в огонь, отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, выступивший в пятницу на открытии форума «Ланьтин» в Шанхае — ТАСС.
В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных граждан — ТАСС.
Администрация Соединенных Штатов предупреждала власти Украины, что ВСУ не смогут удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше оставить город, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.
ВСУ в ночь на пятницу дважды за пять минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм натовского образца — ТАСС.
Взрывы были слышны минувшей ночью в Киевской области, сообщает издание «Страна». На территории региона и в столице Украины объявлялась воздушная тревога — ТАСС.
Конфликт на Украине изменил многое, в частности, показал всем лицемерие Запада, считает президент Сербии Александар Вучич — ТАСС.