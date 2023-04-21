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Политика

Военная операция на Украине. День 422-й

Онлайн-трансляция военной операции на Украине — 422-й день

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Сергей Аверин/РИА Новости
Взрывы были слышны минувшей ночью в Киевской области, сообщает издание «Страна». Администрация США предупреждала власти Украины, что ВСУ не смогут удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше оставить город, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и разведки, которая попала в соцсети. В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных граждан. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:30

Войска РФ получат новую партию разведывательных комплексов «Пенициллин», хорошо зарекомендовавших себя в ходе спецоперации — ТАСС.

08:21

Одна из правящих партий Японии призвала не спешить с разрешением на поставки оружия Киеву — ТАСС.

08:18

Китай в вопросе украинского кризиса не подливает масло в огонь, отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, выступивший в пятницу на открытии форума «Ланьтин» в Шанхае — ТАСС.

08:16

Войска группировки «Запад» сорвали попытки ротации ВСУ на купянском направлении — ТАСС.

08:14

Военные РФ уничтожили боеприпасами «Краснополь» украинские танк и систему «Град» — ТАСС.

08:12

В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных граждан — ТАСС.

08:09

Администрация Соединенных Штатов предупреждала власти Украины, что ВСУ не смогут удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше оставить город, пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

08:07

ВСУ в ночь на пятницу дважды за пять минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм натовского образца — ТАСС.

08:05

Взрывы были слышны минувшей ночью в Киевской области, сообщает издание «Страна». На территории региона и в столице Украины объявлялась воздушная тревога — ТАСС.

08:03

Конфликт на Украине изменил многое, в частности, показал всем лицемерие Запада, считает президент Сербии Александар Вучич — ТАСС.

08:01

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 151 снаряд по республике — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 422-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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