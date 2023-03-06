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Белый дом: поставки F-16 Киеву не изучаются

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Emily Elconin/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе возможность передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь», — заявила Жан-Пьер.

Таким образом она прокомментировала сообщения американской печати о прибытии в США украинских военных летчиков.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника сообщило, что в США два украинских пилота начали обучение на боевых самолетах, в том числе истребителях F-16.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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