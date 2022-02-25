МИД России не признает правительство Украины демократическим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может признать действующее правительство Украины демократическим. Его слова приводит РБК.

«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр заявил, что цель военной операции на Украине, которую проводят в настоящее время российские вооруженные силы, заключается в «освобождении» граждан Украины от «гнета» действующих властей. По завершении операции украинцы сами будут определять свое будущее, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине после просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи. Украинские власти в ответ разорвали дипломатические отношения с Москвой, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.