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#Операция на Украине #Коронавирус
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МИД России не признает правительство Украины демократическим

Лавров не видит возможности признать правительство Зеленского демократическим

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МИД РФ/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может признать действующее правительство Украины демократическим. Его слова приводит РБК.

«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр заявил, что цель военной операции на Украине, которую проводят в настоящее время российские вооруженные силы, заключается в «освобождении» граждан Украины от «гнета» действующих властей. По завершении операции украинцы сами будут определять свое будущее, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине после просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи. Украинские власти в ответ разорвали дипломатические отношения с Москвой, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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Операция на Украине
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