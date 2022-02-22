В Госдуме заявили, что признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей

Глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников заявил, что признание ЛНР и ДНР будет в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР», — сказал он.

Калашников пояснил, что сейчас республики занимают территорию меньше, чем было решено на референдуме, однако считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже.

Ранее профильные комитеты Государственный думы по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.