Постпред Украины при ООН Кислица заявил, что Киев хочет мира в Донбассе

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Что произойдет дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях», — отметил Кислица.

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

До этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия.

Указ о признании независимости был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.