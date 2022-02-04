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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Американские конгрессмены согласовали санкции против России

Bloomberg: американские конгрессмены согласовали санкции против России

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Американские конгрессмены заявили согласовали законопроект о возможных санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам сенатора Марко Рубио, в Конгрессе пока не решили, как быть с введением превентивных санкций.

«Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания. Однако по ключевым вопросам позиции у нас не такие уж и разные», — пояснил сенатор

Замглавы сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что сенаторы от обеих партий в скором времени закончат согласовывать компромиссный список санкций.

Ранее появилась информация, что Сенат США может согласовать санкции против России на этой неделе. Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того».

В случае российской агрессии против Украины США введут санкции в отношении президента Владимира Путина, заявил глава Белого дома Джо Байден. Таким образом, Путин может попасть в один ряд с лидерами Венесуэлы Николасом Мадуро, Сирии Башаром Асадом и Ливии Муаммаром Каддафи. В Госдуме считают, что ограничения будут направлены не против президента, а против «выбора россиян». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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