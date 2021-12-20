Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ГИБДД объявила о «широкомасштабной акции» в Москве 11:46
Мел Би получит Орден Британской империи 11:46
Большинство белорусов не увидели срочных проблем в стране 11:43
В России выявлено 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки 11:37
Экс-тренер сборной России высказался об отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду 11:34
Стало известно, как подорожали новые легкие коммерческие авто за год 11:33
В Челябинске полиция ищет подростка, гулявшего с напоминающим автомат предметом 11:32
Под Архангельском трое мужчин застрелили 58-летнюю женщину 11:28
Шура со скандалом покинул репетицию шоу «Суперстар» 11:26
Наследники Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца 11:19

В МИД рассказали, что Москва не получила ответ Вашингтона на предложение РФ

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Москве срочно нужен ответ по гарантиям безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве срочно требуется ответ от Вашингтона, связанный с предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в данный момент ситуация является сложной.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — подчеркнул Рябков.

Он обратил внимание, что РФ готова начать переговоры с США в самое ближайшее время.

«Американцы, наверное, будут пытаться обставить это все дополнительными условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах», — заметил он.

Также Рябков уточнил, что консультации с Вашингтоном, посвященные визовым вопросам, могут пройти в 2022 году.

«Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет», — разъяснил замглавы ведомства.

В свою очередь Рябков напомнил, что Соединенные Штаты все еще отказывают России в доступе к дипломатической собственности.

«В сущности нет никаких сдвигов, нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Мы будем дальше продолжать добиваться от США выполнения обязательств в рамках Венской конвенции», — сказал он.

Рябков добавил, что контакты с США по гарантиям безопасности должны быть в двустороннем формате.

«Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном», — рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ.

Ранее в МИД России заявили о негативном влиянии «адских» санкций США на зрение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть