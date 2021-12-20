В МИД рассказали, что Москва не получила ответ Вашингтона на предложение РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве срочно требуется ответ от Вашингтона, связанный с предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в данный момент ситуация является сложной.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — подчеркнул Рябков.

Он обратил внимание, что РФ готова начать переговоры с США в самое ближайшее время.

«Американцы, наверное, будут пытаться обставить это все дополнительными условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах», — заметил он.

Также Рябков уточнил, что консультации с Вашингтоном, посвященные визовым вопросам, могут пройти в 2022 году.

«Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет», — разъяснил замглавы ведомства.

В свою очередь Рябков напомнил, что Соединенные Штаты все еще отказывают России в доступе к дипломатической собственности.

«В сущности нет никаких сдвигов, нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Мы будем дальше продолжать добиваться от США выполнения обязательств в рамках Венской конвенции», — сказал он.

Рябков добавил, что контакты с США по гарантиям безопасности должны быть в двустороннем формате.

«Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном», — рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ.

Ранее в МИД России заявили о негативном влиянии «адских» санкций США на зрение.