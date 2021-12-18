В МИД России заявили о негативном влиянии «адских» санкций США на зрение

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых «адских» санкций сводят к их прочтению и «еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того». Об этом сообщает «Интерфакс».

По впечатлению дипломата, люди, которые участвовали в обсуждении санкций, «охвачены идеей коллективной ответственности за происходящее, то есть никакой альтернативы никто не может и не хочет предложить, а просто все идет как идет».

Рябков добавил, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем.

«Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности развивать плодотворные отношения с российской стороной и вести с нами конструктивный диалог, в случае, если Россия делает то, на чем настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией», — отметил Рябков.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой.