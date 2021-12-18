Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сочувствие к себе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы 21:23
Биатлонистка описала неудачное выступление на КМ фразой из фильма «Брат-2» 21:18
Канчельскис назвал причину низкого внимания европейских клубов к игрокам РПЛ 21:03
Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн 20:58
Умер композитор музыки к сериалу «Морские дьяволы» Алексей Карпов 20:53
Скрывавшегося от следствия бывшего вице-премьера Крыма Серова задержали 20:36
Стала известна дата боя Исмаилова и Шлеменко 20:32
Во Франции придумали «скрытую форму обязательной вакцинации» 20:30
В НАТО захотели увеличить контингент войск на востоке Европы из-за действий РФ 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй заболел коронавирусом 20:17

В МИД России заявили о негативном влиянии «адских» санкций США на зрение

Замглавы МИД РФ Рябков: чтение новых санкций США против РФ испортили глаза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых «адских» санкций сводят к их прочтению и «еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того». Об этом сообщает «Интерфакс».

По впечатлению дипломата, люди, которые участвовали в обсуждении санкций, «охвачены идеей коллективной ответственности за происходящее, то есть никакой альтернативы никто не может и не хочет предложить, а просто все идет как идет».

Рябков добавил, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем.

«Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности развивать плодотворные отношения с российской стороной и вести с нами конструктивный диалог, в случае, если Россия делает то, на чем настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией», — отметил Рябков.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть