В МИД заявили, что Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о дипсобственности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что со стороны РФ в адрес Соединенных Штатов уже направлено свыше 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы Министерства иностранных дел, отговорки Вашингтона по данной ситуации являются неприемлемыми.

Как добавил Рябков, российские дипломаты раз в две недели отправляют в Госдеп вербальные ноты, и они дальше будут повторять подобную практику.

«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», — сказал замминистра.

Рябков уточнил, что во время разговора президентов России и США Владимир Путин в жесткой форме в очередной раз поставил соответствующий вопрос перед Джо Байденом.

«Мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся», — пояснил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США не идут навстречу по теме работы посольства.