Путин заявил, что Крым и Севастополь «навсегда теперь с Россией»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе страны. Об этом он сказал после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что мемориал является символом памяти и любви «всех преданных сыновей и дочерей [России], с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Путин также поздравил всех россиян с Днем народного единства.

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Президент в День народного единства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны.

Позднее он должен встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в режиме видеоконференции.

4 ноября в России празднуют День народного единства, учрежденный в 2005 году. Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.