Украинский депутат высмеял ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ

Отсутствие российских делегатов, вакцинированных препаратом «Спутник V», на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) связано с потерей возможности прогуляться по Страсбургу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что похожая ситуация была на летней ассамблее, когда россияне не приехали из-за того, что в Страсбурге им позволили присутствовать только на заседаниях Ассамблеи.

«Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько ранила путинских чинуш, что глава Госдумы [Вячеслав] Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ. Ну не работать же они туда приезжают, в самом-то деле», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Позднее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российской делегации не стоит принимать участие в сессии ПАСЕ из-за этих ограничений.