Посол России раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в Госдуму

Заявление Госдепартамента США относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Государственную думу вызвало критику у посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

Дипломат выразил недоумение по поводу этого заявления американского внешнеполитического ведомства.

«Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ», — заявил Антонов.

По его словам, «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей».

Кроме того, посол порекомендовал Соединенным Штатам так же щепетильно относиться к собственным выборам.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты сожалеют, что ОБСЕ отказалась отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму.

В начале августа ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.