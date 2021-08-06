Госдеп разрешил членам семей госслужащих уехать из России

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию. Об этом сообщается в обновленных рекомендациях Госдепа США, опубликованных на сайте ведомства.

«Пятого августа 2021 года Госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих», — говорится в сообщении.

Согласно данному документу, на сегодняшний день сохраняется рекомендация для граждан США не совершать поездки в Россию. В частности советуют воздержаться от поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус, из-за «угроз терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков».

15 апреля американский президент Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции — против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Кроме того, США выслали десять российских дипломатов.

Ранее власти США попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца — до 3 сентября.