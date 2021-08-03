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Тихановская встретилась с Джонсоном в Лондоне

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Global Look Press

В Лондоне прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и экс-кандидата на пост президента Белоруссии, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, передает Reuters.

Как сообщается, глава британского кабмина во время беседы, прошедшей на Даунинг-стрит, признался, что рад встретиться с белорусским политиком. Он также заявил о поддержке «гражданского общества и демократии» в республике.

«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете», — сказал Джонсон, обращаясь к Тихановской.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Тихановской полностью финансируется западными странами.

До этого Тихановская рассказала о своей поездке в США, которые она посетила в июле. Во время визита в эту страна она встречалась с американскими политиками. Политик призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена помочь Белоруссии с «переходом к демократии».

По ее словам, власти США пока не дали определенного ответа относительно введения новых санкций в отношении официального белорусского руководства.

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