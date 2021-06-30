Путин прокомментировал нежелание Запада признавать Крым российским

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал нежелание Запада признавать, что Крым является территорией РФ.

«Ну что, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации. Они что-то там не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?», — сказал Путин.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

Минобороны и канцелярия правительства Великобритании утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских.

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