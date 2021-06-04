Песков рассказал о повестке предстоящей встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

«Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны», — сказал представитель Кремля в эфире «Первого канала».

Ранее Песков предостерег от завышенных ожиданий в преддверии саммита президентов России и США.

До этого бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель Джед Баббин заявил, что в том случае, если цель предстоящего саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве заключается в восстановлении «предсказуемости и стабильности» между двумя государствами, то он не имеет никакого смысла.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.