МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса красной линией, которую Киев никогда не пересечет. Об этом пишет «Интерфакс».

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», — сказал Кулеба.

По его словам, ключ к политическому урегулированию находится в Кремле, Украина не собирается общаться с «марионетками».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что пока неизвестно, где и когда встретятся президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, но работа в этом направлении ведется.

По его словам, эта встреча может стать исторической. На ней необходимо обсудить итоги договоренностей 2019 года, а также другие вопросы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине. 20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.