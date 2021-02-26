Захарова объяснила, почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине
Катерина Медведева
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Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила «Подъему», почему российским дипломатам пришлось возвращаться из КНДР на дрезине и толкать ее самим.
По ее словам, так как границы больше года закрыты, а пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено, дипломатов вывезли при первой возможности. Захарова отметила, что вопрос об обеспечении транспортом следует адресовать северокорейской стороне.
Был еще один вариант — добраться в Россию через Китай, однако тогда пришлось бы переждать трехнедельный карантин.
Днем ранее стало известно о возвращении российских дипломатов с семьями домой из КНДР. Для это им пришлось проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и затем добираться на самодельной тележке.
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