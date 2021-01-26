МИД Словакии: ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против РФ

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Евросоюз не хочет «до бесконечности» придерживаться политики санкций в отношении России, передает ТАСС.

Так он прокомментировал итоги заседания Совета министров ЕС на уровне глав МИД.

«Евросоюз, да и мы [Словакия], не хотим до бесконечности опираться на политику санкций [против РФ]», — подчеркнул Корчок.

Он также отметил, что в ЕС желают «работать осторожно» с таким инструментом, как санкции.