Семь новых департаментов создадут в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства, предусматривающие создание семи новых департаментов, сообщается на сайте кабинета министров.

Будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики, указано в сообщении.

Кроме того, будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Преобразование ждет департамент сопровождения законопроектной деятельности, он станет департаментом сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Вместе с тем будет сформировано Сводно-аналитическое управление правительства.

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