Путин подчеркнул важность соблюдения экологических стандартов
Чтобы сделать отечественную продукцию, в том числе нефтегазовую отрасль, конкурентоспособной, необходимо соблюдать экологические стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».
«Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции», — сказал Путин.
По его словам, бережное отношение к природе должно стать обязательным условием на производствах.
Президент также предложил обсудить экологию, подчеркнув, что вред от нефтегазовых предприятий в разы ниже по сравнению с другими сферами.
«Я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции (нефтегазовой), которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее», — отметил Путин.
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