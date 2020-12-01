Путин подчеркнул важность соблюдения экологических стандартов

Чтобы сделать отечественную продукцию, в том числе нефтегазовую отрасль, конкурентоспособной, необходимо соблюдать экологические стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции», — сказал Путин.

По его словам, бережное отношение к природе должно стать обязательным условием на производствах.

Президент также предложил обсудить экологию, подчеркнув, что вред от нефтегазовых предприятий в разы ниже по сравнению с другими сферами.

«Я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции (нефтегазовой), которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее», — отметил Путин.

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