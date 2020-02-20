Путин рассказал, каким по счету кандидатом на пост премьера был Мишустин
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что у него было четыре кандидата на пост премьер-министра, но он выбрал пятого — Михаила Мишустина. Об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По словам главы государства, Мишустин изначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьера.
Путин отметил, что кроме него Мишустина никто не называл в качестве будущего премьер-министра.
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