Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

Российский лидер Владимир Путин опроверг предположение, что его «тандем» с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым распался. Об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что ничего не распалось. По его словам, они с Медведевым как работали, так и работают, просто экс-премьер поменял направление своей деятельности.

Путин также рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства, подчеркнув, что между ними секретов нет.