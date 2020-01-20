Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что власти страны хотят заключить с российской стороной мирный договор, передает ТАСС.
По словам Абэ, до подписания соглашения Токио и Москвы необходимо решить территориальные разногласия сторон.
«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор», — добавил Абэ.
Также премьер подчеркнул, что Япония идет к намеченной цели без колебаний. В частности, он жаждет достичь ее вместе с российским президентом Владимиром Путиным.
Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
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