Индикатор доверия россиян к губернаторам вырос вдвое, показал опрос ФОМ

Индикатор доверия к руководителям регионов РФ среди россиян вырос с 14 до 28 процентных пунктов по сравнению с летом прошлого года.

Такие данные приводятся в социологическом исследовании, распространенном фондом «Общественное мнение», результаты которого публикует во вторник ТАСС.

Речь идет о показателе, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям.

Кроме того, летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, сейчас - 50% и 19% соответственно.

Репрезентативная выборка в каждом из 85 субъектов РФ составила от 500 до 800 респондентов. Всего в опросе приняли участие 60,5 тыс. респондентов.

Вице-губернаторам российских регионов дали установку на то, что новый стиль работы глав субъектов РФ должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль, писала в понедельник принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» по итогам прошедшего в конце прошлой недели семинара для вице-губернаторов.

Кроме того, на мероприятии обсуждалась и система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет властям субъектов РФ отслеживать негативные сообщения в соцсетях.