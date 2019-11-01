Жители Тернополя встретили Зеленского криками «Позор»

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Некоторых жителей Тернополя не обрадовал приезд украинского президента Владимира Зеленского. Они встретили его у местной администрации криками «Позор!» и «Нет капитуляции!». Об этом сообщает Telegram-канал «Последний блокпост #Нет капитуляции», показывая видео.

На кадрах видно, как люди выстроились с двух сторон, образуя коридор, по которому идет Зеленский в сопровождении охраны. Все это время собравшиеся кричат ему «позор».

В какой-то момент глава Украины останавливается у женщины, которая протягивает ему какие-то документы. Однако через несколько секунд он продолжает идти вперед, не обращая внимания на крики людей.

Стоит отметить, что собравшиеся украинцы выступают против применения «формулы Штайнмайера».

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