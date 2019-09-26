Захарова назвала ситуацию с импичментом Трампу круглосуточным шоу

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на скандал, разгоревшийся в США после звонка президента Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

Она назвала происходящее «круглосуточным шоу».

«Все всех подозревают. Все всех обвиняют. И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьезные люди. Но это только казалось», — заявила она.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на Дональда Трампа, в котором, в частности, обвинил Белый дом в попытке скрыть все записи разговора лидеров.