Премьер Италии оценил потенциал дружбы с РФ после разговора с Путиным

Итальянский премьер Джузеппе Конте после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным рассказал о том, какие между двумя странами могут быть отношения в дальнейшем. Об этом он написал в фейсбуке.

Конте начал с того, что подобрал ключевые слова, чтобы описать свои впечатления от встречи и переговоров с Путиным.

«Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен», — написал Конте.

Он признался, что во время встречи они с Путиным смогли укрепить и без того крепкие отношения между Италией и Россией.

«Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал, который мы должны развивать, днем за днем прилагая усилия», — продолжил Конте.

По его словам, они поговорили про кризисы в Ливии, Сирии, Венесуэле и на Украине.

«Все больше убежден, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов», — заключил Конте.

Ранее сообщалось, что Конте угостил Путина мороженым и рыбой.