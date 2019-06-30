Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону (ДМЗ), где он должен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN.

«Я с нетерпением жду этого [встречи]», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что встреча американского представителя и северокорейского в ДМЗ пройдет впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом в демилитаризованной зоне.