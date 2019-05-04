Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть «три ключевых вопроса», которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, его не интересует вопрос инаугурации. Этот вопрос второстепенен для страны, отметил Ляшко.
Однако он хотел бы узнать у украинского лидера следующее: как он планирует добиться мира в стране, как он намеревается восстановить экономику и как он хочет преодолеть бедность украинцев.
Он подчеркнул, что его не интересует обсуждение каких-либо иных вопросов.
«Захочет Владимир встретиться и посоветоваться — он знает мой телефон», — уточнил Ляшко.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату инаугурации.