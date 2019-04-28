Си Цзиньпин поддержал Лукашенко на предстоящих президентских выборах
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал удачи на выборах в 2020 году белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщает ОНТ.
Уточняется, что Си Цзиньпин сказал ему об этом лично после двусторонней встречи 26 апреля в Пекине.
«Я знаю, что в следующем году у вас состоятся президентские выборы. Уверен, что белорусский народ сделает правильный выбор», — отметил Си Цзиньпин.
Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет перенести парламентские выборы в Белоруссии.