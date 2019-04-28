Социалисты лидируют на выборах в Испании после обработки половины протоколов

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса лидирует на досрочных выборах после обработки 50,18% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

По данным ведомства, ИСРП получает 126 мест из 350 в Конгрессе депутатов.

Консервативная Народная партия (НП) получит 66 мест, центристская партия «Граждане» — 55 . Левой коалиции «Объединившись, мы можем» достанется 42 кресла в нижней палате, крайне правой «Вокс» — 23.

Как отмечается, явка на выборах превысила 75%.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы стартовали в Испании.

Выборы в Испании должны были пройти в 2020 году, однако премьер-министр страны Педро Санчес объявил досрочные выборы после того, как Конгресс депутатов отказался одобрить предложенный правительством проект бюджета на 2019 год.