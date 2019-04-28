Все жители испанского поселка за полторы минуты проголосовали на выборах

Для того, чтобы все жители поселка Вильярроя в испанском автономном сообществе Риоха успели отдать свой голос на досрочных парламентских выборах, потребовалось всего полторы минуты. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что всего в поселении проживают шесть человек в возрасте от 35 до 72 лет, причем двое из них состоят в избирательной комиссии.

По словам представителя администрации Вильяррои Клары Мартинес, по сравнению с выборами 2015 года они припозднились на полминуты, так как избирательной комиссии пришлось по телефону отчитываться и просить разрешение на закрытие участка у властей провинции.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы стартовали в Испании.

Выборы в Испании должны были пройти в 2020 году, однако премьер-министр страны Педро Санчес объявил досрочные выборы после того, как Конгресс депутатов отказался одобрить предложенный правительством проект бюджета на 2019 год.