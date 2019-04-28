Досрочные выборы стартовали в Испании

Голосование на выборах в Генеральные кортесы — двухпалатный парламент Испании — началось в воскресенье, 28 апреля, в 9.00 по местному времени. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Отмечается, что правом голоса обладают 36,9 млн испанцев. Они будут выбирать 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов (верхняя палата).

Выборы в Испании должны были пройти в 2020 году, однако премьер-министр страны Педро Санчес объявил досрочные выборы после того, как Конгресс депутатов отказался одобрить предложенный правительством проект бюджета на 2019 год.

Ранее сообщалось, что женщины Испании встретили 8 марта митингом с кастрюлями и сковородками.