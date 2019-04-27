Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

Он выразил надежду, что Москва также подтвердит свою готовность к диалогу на ближайшей встрече в нормандском формате.

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.

По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.