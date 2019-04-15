МИД России рассказал о помощи Венесуэле в расследовании атак на энергообъекты

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Замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов сообщил, что Россия оказывает Венесуэле всю необходимую помощь в расследовании атак на энергетические объекты в латиноамериканской стране, передает РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что по данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро и другим «заслуживающим доверия источникам» энергосектор Венесуэлы подвергся 7 марта атаке из-за рубежа.

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«Разумеется, что все алгоритмы работы и уязвимые места этого оборудования и соответствующих систем были хорошо известны непосредственным организаторам этой атаки», — отметил Сыромолотов.

По его словам, на системы управления и контроля основных электрораспределительных станций было оказано комплексное воздействие из-за рубежа. Он подчеркнул, что на электростанциях было установлено оборудование, произведенное в одной из стран Запада.

Ранее венесуэльские власти сообщили о новой атаке на энергосистему страны.