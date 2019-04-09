Президент Казахстана выступит с обращением к нации

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 9 апреля, обратится к гражданам страны в эфире местных телеканалов. Об этом сообщает его пресс-служба, передает РИА «Новости».

Как отмечается, трансляция выступления начнется в 13.00 по времени Нур-Султана (10.00 мск).

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О чем будет говорить Токаев, не уточняется. По мнению некоторых экспертов, он может объявить о проведении досрочных выборов президента.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана оценил смену власти в стране.

20 марта экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Страну возглавил Касым-Жомарт Токаев.